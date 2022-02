Piani Sociali di Zona, i Sindaci di Anzio e di Nettuno: “Superate tutte le difficoltà per il passaggio dell’Ente Capofila”

Anzio e Nettuno – “Ieri mattina, al termine di un proficuo tavolo di lavoro, sono state superate tutte le difficoltà per il passaggio dell’Ente capofila dei Piani Sociali di Zona, dal Comune di Nettuno al Comune di Anzio. Inoltre abbiamo dato mandato ai Presidenti dei due Consigli Comunali di convocare, in seduta congiunta, la massima Assise per il prossimo lunedì 14 febbraio”.

Lo hanno affermato i Sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, al termine di un lungo tavolo di lavoro, con all’ordine del giorno la gestione dei Piani Sociali di Zona, che si è svolto, questa mattina, presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, alla presenza anche dei rispettivi Assessori, Velia Fontana e Maddalena Noce e dei Dirigenti e Funzionari preposti dei due Enti.

Nel corso della riunione è stato definito il piano di trasferimento delle risorse economiche al nuovo Ente Capofila dei Piani di Zona ed il piano comune degli interventi, con l’unico obiettivo di dare il massimo impulso all’erogazione dei servizi per i cittadini di Anzio e Nettuno.

(Il Faro online)