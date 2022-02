Pomezia, allarme gru pericolante: chiusa via Panama, evacuate tre palazzine

Pomezia – Una gru pericolante: è questa la segnalazione giunta ai Vigili del Fuoco da via Panama 83, a Pomezia, alle ore 14 circa di giovedì 3 febbraio.

Giunti immediatamente sul posto, i soccorritori hanno appurato il dissesto del basamento della struttura e hanno deciso di chiudere via Panama al passaggio pedonale e veicolare. In forma cautelativa sono state fatte evacuare anche due palazzine complete più alcuni appartamenti di una terza, sempre in via Panama.

Presenti sul posto anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale e il 118.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link.