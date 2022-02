Santa Marinella – Ieri notte gli uomini della Capitaneria di porto di Civitavecchia hanno individuato e fermato due pescatori abusivi, provenienti da altre regioni d’Italia, mettendo a segno il sequestro di un notevole quantitativo di ricci di mare.

Durante l’attività notturna di monitoraggio e contrasto alla pesca abusiva di echinodermi, i militari della Guardia Costiera individuavano i due sub intenti nella raccolta di ricci di mare lungo il litorale di Santa Marinella. Dopo un lungo appostamento, durato sino alle prime luci dell’alba, la Guardia Costiera fermava all’atto dello sbarco i due pescatori di frodo, provvedendo al sequestro di circa 12.000 ricci di mare e di tutta l’attrezzatura subacquea utilizzata, peraltro anche questa di notevole valore.

Foto 2 di 2



I due uomini sono stati multati per un totale di circa 33.000 euro per la raccolta non autorizzata di ricci in quantitativi ben superiori al limite consentito. Non solo: gli uomini della Guardia Costiera hanno sequestrato tutta l’attrezzattura da sub e da pesca in possesso dei due, che sono così tornati a casa praticamente senza nulla. Gli echinodermi, ancora vivi e vitali, venivano immediatamente rigettati in mare affinché fossero restituiti al proprio delicato ecosistema.

L’attività di vigilanza condotta rientra nel più ampio ambito del quotidiano impegno profuso per contrastare un odioso mercato sommerso, purtroppo alimentato dalla pesca illegale, in sé già dannosa per l’ambiente marino e costiero tipico del litorale interessato, oltre che per la salute pubblica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

