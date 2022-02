Scoperto un giro di droga fra Anzio e Nettuno: fermati quattro pusher

Nella mattinata di ieri, a conclusione di una articolata indagine finalizzata al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, gli uomini del commissariato della Polizia di Stato Anzio-Nettuno hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip di Velletri, nei confronti di 1 donna e 3 uomini italiani, residenti nei comuni di Nettuno ed Anzio, resisi responsabili dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le indagini, portate avanti con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Roma e del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e la Squadra Cinofili di Nettuno, e le numerose perquisizioni effettuate nei confronti di altre persone indagate nello stesso procedimento, è stata rinvenuta una pistola calibro 7.65 e circa 700 grammi di marijuana, materiale per confezionamento e 2 kit per l’installazione di due serre indoor, idonee per la coltivazione dello stupefacente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

