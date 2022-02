Trasferimento dell’assistenza protesica, i Cobas scrivono all’Asl: “Scelta incomprensibile”

Ostia – Continuano le polemiche sul trasferimento del servizio di assistenza protesica da viale Vega, a Ostia, a via del Poggio di Acilia. Dopo i cittadini (leggi qui) e il minisindaco Mario Falconi (leggi qui), adesso a chiedere alla Asl Roma 3 di fare marcia indietro sono i Cobas.

“La nostra organizzazione sindacale – si legge nella missiva indirizzata alle alte sfere dell’azienda sanitaria locale – ha avuto modo più volte, nel corso degli anni, di evidenziare attraverso note, documenti, prese di posizioni pubbliche le problematiche riguardanti la mancanza, l’inadeguatezza e la collocazione, ai fini di una più idonea e funzionale sistemazione, delle sedi dei Servizi Socio-Sanitari, con particolare riferimento al X Municipio – Distretto 2 essendo, questo, insieme al territorio del Comune di Fiumicino, in continua crescita ed espansione urbanistica, edilizia ed abitativa ritenendo ciò, un elemento fondamentale della programmazione ed organizzazione dei servizi in grado di rispondere appieno alla complessa e sempre più crescente domanda di salute da parte dei cittadini”.

“La scrivente organizzazione sindacale, pertanto, nel venire a conoscenza del possibile trasferimento della U.O.S.D. Riabilitazione Assistenza Protesica, sede Distretto Municipio X, dal C.P.O. di viale Vega a via del Poggio di Acilia, pur non conoscendo le ragioni che hanno portato a tale decisione, ritiene tale scelta, tenuto conto anche del particolare e delicato momento di difficoltà che i cittadini stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non solo incomprensibile, ma anche lesiva per le difficoltà che tale trasferimento comporterà, soprattutto per le persone con delle fragilità che hanno la necessità di rivolgersi al Servizio suddetto per le richieste di ausili e presidi/protesi”, scrivono i sindacati.

“Difficoltà, peraltro, che l’organizzazione del servizio suddetto, così come è andata realizzandosi nel corso degli anni, sono venute ad aumentare sempre più, sia per quanto riguarda gli orari e i giorni di apertura del servizio agli utenti, sia per la tempistica delle autorizzazioni (basti pensare che l’allora Servizio Protesico all’ex Sant’Agostino era aperto al pubblico dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani a settimana e che le autorizzazioni venivano rilasciate in giornata o nell’arco di pochissimi giorni, nel caso della necessità di particolari approfondimenti delle pratiche presentate). Facciamo altresì presente che, pur se attualmente l’espletamento delle pratiche per la richiesta delle autorizzazioni avviene principalmente per via telematica, cosa anche questa non priva di difficoltà e disagio per molte persone, lo spostamento del servizio ad Acilia (via del Poggio di Acilia, 3) diviene gravoso, disagevole e alquanto problematico per quei cittadini/utenti che hanno la necessità di recarvisi, tenuto anche conto della difficoltà nei collegamenti, possibili solo attraverso la linea ferroviaria Roma Lido, con le sue ben conosciute criticità e con le sole poche linee di trasporto esistenti (linee da Ostia e da Acilia). Inoltre riteniamo che l’eccessiva burocratizzazione del sistema delle procedure, specialmente per problematiche così delicate e complesse, non sempre è sinonimo di efficacia, efficienza e, soprattutto, di umanizzazione”.

“La scrivente organizzazione sindacale, pertanto, nel richiedere la revisione del trasferimento suddetto, invita codesta Direzione Aziendale, qualora ci siano particolari motivazioni allo spostamento dalla Sede del C.P.O. di Ostia, di attivare e promuovere tutte le iniziative possibili, anche attraverso un censimento ed una razionalizzazione delle strutture e degli spazi attualmente presenti, al fine di individuare soluzioni più idonee e adeguate nell’interesse e a difesa dei diritti dei cittadini/utenti”, chiosa la lettera.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.