Attivati i tirocini formativi tra il Comune di Formia e l’Università di Cassino

Formia – Con deliberazione di giunta n. 13 del 27 gennaio 2022 il Comune di Formia ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Entrate e Patrimonio Francesco Traversi coadiuvato dal dirigente al ramo Daniele Rossi, lo schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi di tipo curriculare presso il Comune di Formia.

“Non appena la convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco Gianluca Taddeo e dal Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale potrà partire l’attività di formazione dei tirocinanti che, durante il periodo di permanenza presso il soggetto ospitante Comune di Formia, saranno seguiti e controllati da tutor dell’Ente comunale scelti nell’ambito dei settori dove si svolgeranno i tirocini medesimi ed ai quali gli studenti si rivolgeranno per ogni necessità e nei cui confronti risponderanno per la parte organizzativa e formativa durante tutto il periodo – dichiara l’assessore al Bilancio Entrate e Patrimonio Francesco Traversi – Questa è una grande opportunità per i nostri ragazzi che studiano all’Università di Cassino, i quali potranno arricchire notevolmente il loro bagaglio formativo ed apporteranno all’Ente che amministriamo un sano ed auspicabile entusiasmo giovanile”.

