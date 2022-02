Federica Pellegrini all’apertura dei Giochi Invernali con i vessilli del Cio: saluta gli azzurri

E’ una città speciale Pechino per Federica Pellegrini e il mondo olimpico che le appartiene. Se nel 2008 la Divina è diventata campionessa olimpica nei 200 stile libero proprio nella capitale cinese, oggi la stessa città con la stessa competizione ma nell’ambito invernale, l’ha ospitata come dirigente del Cio. Nella sua nuova vita.

Era in tribuna nel Bird’s Net di Pechino alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali la Divina. Quando l’Italia Team ha sfilato felice, guidata da Michela Moioli molto emozionata (leggi qui), Federica ha salutato a grandi gesti gli azzurri, sorridendo a una competizione che le ha regalato immensi traguardi e facendo il tifo per i suoi atleti tricolori. C’è stata anche lei lì a sfilare. Lo ha fatto a Rio 2016. Oggi ha rappresentato il Cio e la sua Italia. Un dejavu in pista e la nuova vita in tribuna. Le Olimpiadi la omaggiano sempre.

