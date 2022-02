Focene, al via i lavori di ripascimento e di manutenzione delle scogliere

Fiumicino – Sono iniziati, con la cantierizzazione delle aree, i lavori di manutenzione e rifioritura della scogliere ammalorate del lungomare di Focene con conseguente ripascimento. L’intervento riguarda i tre tratti della costa di Focene che erano fortemente compromessi con rischi per le strutture balneari e l’incolumità pubblica.

I lavori sono progettati da Modimar ed eseguiti dall’impresa Infraterr. Un ulteriore passo degli interventi sulla località e sul tratto di mare di Focene sul quale l’amministrazione ha già previsto, nel piano delle opere, di investire ulteriori risorse per dare una nuova prospettiva al litorale della località.

