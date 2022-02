Focene, l’appello dei residenti di via delle Patelle: “Siamo prigionieri di un senso unico”

Fiumicino – “Siamo prigionieri di un senso unico“…così dei residenti di via della Patelle a Focene, riassumono il disagio vissuto nella zona, in una lettera inviata a ilfaroonline.it.

“Da quando via delle Patelle è diventata a senso unico, – si legge nella lettera – siamo costretti a fare di giri inutili con la macchina anche solo per raggiungere viale di Focene che, in linea d’aria, si trova proprio qui dietro. Indipendentemente da quale punto di Focene dobbiamo raggiungere, dobbiamo fare giri lunghissimi.

Inoltre, essendo la via ad un unico senso di marcia, chi si dirige verso Coccia di Morto passando di qua corre ad una velocità sconsiderata: da dentro casa si sente tremare il manto stradale. Spesso le macchine vanno ad una velocità che fa paura! Siamo terrorizzati anche solo a far uscire dal cancello i nostri bambini o i nostri cani, vivendo con la paura costante che possano finire investiti. Non sarebbe opportuno mettere dei dossi per far rallentare i veicoli o ripristinare il doppio senso di marcia? In questo modo, le macchine e gli autobus che passano sulla via sarebbero costretti a rallentare l’andatura e ci sentiremo tutti più sicuri”.

