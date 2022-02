Fondi Pnrr, Severini: “Si reperiscano per rilanciare sport e cultura anche nel Nord di Fiumicino”

Fiumicino – “E’ ottima la notizia dei fondi reperiti dal Pnrr per la ristrutturazione del Palafersini (leggi qui). Ma quello che ci chiediamo è: perché non si cerca di fare investimenti anche al Nord del Comune?“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Le risorse per lo sport e per i giovani sono fondamentali, – spiega il Capogruppo – ma non è corretto impegnarsi a risolvere le questioni e trovare fondi per tutto ciò che riguarda solo una parte di Fiumicino. Il nostro Comune è grande e densamente popolato. Ogni località merita le stesse opportunità di crescita.

Ci appelliamo all’Amministrazione affinché, tramite il Pnrr, si attivi per la realizzazione di una struttura ad uso sportivo o di un polo culturale, al Nord del territorio. In quelle zone, infatti, manca da sempre un centro di aggregazione per i ragazzi, dove poter svolgere attività sportive e culturali”.

“A tale scopo si potrebbero sfruttare le grandi aree presenti e creare la Città dei ragazzi anche al Nord – conclude Severini – . Se il Pnrr ci offre questa possibilità, perché limitarla? E’ ora di pensare alle esigenze dei giovani di tutto il territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.