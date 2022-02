Istituto Paolo Baffi a Fiumicino, la scuola dove si apparecchia… il futuro

Fiumicino – La scuola come luogo di formazione, ma anche di prospettive future, come luogo di conoscenza, ma anche di relazioni. L’Istituto professionale Paolo Baffi mette in pratica tutti questi concetti, spesso in altri contesti rimasti belle parole e nulla più nelle descrizioni dei percorsi didattici. A Fiumicino, invece, le parole si fanno concrete, e per i ragazzi che scelgono questa strada si apre un modo di curiosità, scoperta e reali possibilità di lavoro.

Non tutti o giovani devono per forza andare in un Liceo: che resta comunque un percorso di grande valenza, ma è sbagliato mettere in competizione i vari indirizzi. La scuola, come fosse un vestito, deve calzare a pennello all’anima di un giovane, che deve trovarsi a proprio agio in ciò che fa. Solo così troverà gli stimoli per andare avanti nel percorso, terminarlo e creare le basi per una vita futura.

In questo l’istituto Paolo Baffi è un’eccellenza. Lo dicono le statistiche (leggi qui), ma lo dice ancor di più l’esperienza di lavoro che tantissimi ex alunni hanno fatto lungo tutto il litorale e non solo. Il Settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera con articolazioni”, corso di studi all’interno dell’Istituto, è una vera porta aperta verso il mondo del lavoro, con le sue articolazioni “Enogastronomia”, “Servizi di sala e vendita”, e “Accoglienza Turistica”,

“Ciò che imparano qui – spiega la preside Monica Bernard – è fare squadra, lavorare in gruppo, creare quelle sinergie fondamentali per ogni aspetto della vita umana. Nessuno va avanti da solo, e nessuno va lasciato indietro. Concetti semplici ma cruciali nella crescita umana di un giovane, che diventano regole fondamentali nel percorso di studi al Paolo Baffi. Da non dimenticare anche il Settore Economico, con indirizzo Amministrazione finanza e marketing”.

Una possibilità – quella del Paolo Baffi – da considerare seriamente anche al momento dell’orientamento che i giovani studenti delle Scuole Medie fanno alla ricerca della strada migliore per la propria crescita di vita.

Il Faro online è entrato nella scuola, all’interno delle cucine, delle sale, per vedere dal vivo come studiano i ragazzi e le ragazze che hanno scelto questa via, per respirare insieme a loro le paure e l’entusiasmo, intervistando la preside e parte del corpo docente, con particolare riferimento al percorso “alberghiero” (anche se ormai non si chiama più così).

Un’esperienza ricca di sensazioni, di emozioni, di passione. E ci siamo stati poche decine di minuti. Figuriamoci a viverle ogni giorno… Studiare divertendosi è un privilegio, crescere mettendosi in gioco ogni giorno una sfida esaltante. Il Baffi di Fiumicino è (anche) questo.

