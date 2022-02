Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone appena estesosi dall’Europa centro-occidentale verso l’Italia subirà una piccola e breve defaillance nel weekend all’altezza del Mediterraneo centrale, per il passaggio di un veloce e debole fronte in scorrimento dall’Europa centro-settentrionale verso i Balcani. La presenza dell’anticiclone ne attenuerà comunque gli effetti e il transito del fronte riuscirà a produrre solo una certa nuvolosità, accompagnata da precipitazioni in prevalenza deboli e non omogeneamente distribuite. Impegnerà principalmente le regioni centro-meridionali con effetti piuttosto modesti e già sul finire della settimana il suo spostamento verso sudest favorirà un graduale miglioramento. Condizioni più soleggiate attese invece al Nord. Nel dettaglio:

METEO VENERDI’ 04 FEBBRAIO. Nuvoloso su Liguria e regioni tirreniche con qualche pioggia su Genovese, Spezzino, Toscana ed Umbria, generalmente di debole intensità, addensamenti in estensione in giornata a Lazio e Campania ma senza fenomeni di rilievo. Nuvoloso anche sulla Val Padana, Umbria e dal pomeriggio Marche, specie interne, ma senza fenomeni salvo entro sera alcuni piovaschi in arrivo sul basso Friuli VG. Sul resto d’Italia tempo più soleggiato. Venti deboli o moderati tra sudovest e sudest. Temperature in aumento al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Umide infiltrazioni in quota determinano un generale aumento della copertura medio-bassa, associata a deboli piogge o pioviggini a carattere irregolare, prevalentemente su medio-alta Toscana Appennino, a carattere fugace e localizzato anche su Lazio settentrionale e Umbria. Temperature minime in netto aumento, massime in calo. Venti deboli o localmente moderati meridionali.

Commento del previsore Lazio

Nubi diffuse tra venerdì e sabato con possibili tratti di deboli precipitazioni; temperature minime in aumento, massime in flessione di qualche punto. Nei giorni successivi si ripristinano progressivamente condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento; aumenteranno a che le foschie o nebbie nelle valli interne e qualche nube bassa marittima sulle coste più esposte. All’incirca da metà mese in avanti la situazione potrebbe cambiare, con il ritorno di condizioni più invernali., tendenza comunque che necessità di conferme.

(Fonte: 3B Meteo)