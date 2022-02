Pechino 2022, curling di successo: il doppio misto vince due volte

Pechino – Prosegue in maniera impeccabile il percorso di Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) ai Giochi di Pechino 2022.

i due successi nella prima giornata contro Stati Uniti e Svizzera, l’Italia del curling doppio misto allenata da Violetta Caldart infila altre due vittorie nella seconda giornata superando 11-8 la Norvegia e demolendo poi 10-2 la Repubblica Ceca.

Dopo quattro incontri la Nazionale tricolore guida così ancora la classifica parziale a punteggio pieno continuando ad alimentare il sogno di centrare la qualificazione alle semifinali riservata alle prime quattro squadre. A cinque match dal termine della prima fase, tutto è aperto e possibile.

Contro i vicecampioni del mondo norvegesi gli azzurri si sono portati avanti subito 3-0 nel primo end, subendo però immediatamente 5 punti nella seconda ripresa. Un colpo molto doloroso a cui Mosaner e Constantini hanno reagito prontamente con due marcature nel terzo end e lasciando un solo punto agli avversari nel quarto. Sul 6-5 il team tricolore ha saputo riportarsi in vantaggio con due punti nella quinta mano prima di rubare l’end decisivo nel sesto con il divario salito fin sul 9-6: i norvegesi sono stati bravi a rientrare sul 9-8 prima però di arrendersi nell’ottava e ultima ripresa subendo altri due punti azzurri fino al punteggio finale di 11-8.

Ben più agevole il compito contro la Repubblica Ceca grazie anche e soprattutto a una condotta eccezionale di gara del tandem italiano. Quattro punti già nel primo end, quindi la mano rubata per il 5-0 al termine del secondo. Nel terzo gli avversari realizzano una sola marcatura e nel quarto, dopo un errore sanguinoso, subiscono altri 4 punti italiani per un 9-1 parziale a metà gara che di fatto chiude i giochi. Un punto per parte nella quinta e sesta mano non cambiano la sostanza con i cechi che alzano bandiera bianca sul 10-2 prima del 7° end.

“Due vittorie che servivano, davvero importanti per proseguire bene l’Olimpiade. Contro la Norvegia, dopo un inizio un po’ strano, abbiamo tenuto duro in un match con errori da entrambe le parti. Contro la Repubblica Ceca abbiamo invece disputato la nostra miglior partita sin qui del torneo con una performance solida, riuscendo a mettere pressione agli avversari e restando incisivi conservando sempre il vantaggio. Ora serve restare concentrati per dare il massimo anche nelle prossime sfide” il commento a fine giornata di Stefania Constantini.

