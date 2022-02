Pechino 2022: una suggestiva cerimonia ha aperto le Olimpiadi Invernali

La Fiamma Olimpica è stata accesa nel braciere che domina lo stadio Bird's Nest di Pechino, dando il via ufficiale alle gare dei Giochi invernali 2022.

Sono stati la fondista Dinigeer Yilamujiang e il collega Zhao Jiamen, gli ultimi dei 1200 tedofori che hanno portato la Torcia negli ultimi tre giorni nelle aree coinvolte dalle Olimpiadi.

La cerimonia inaugurale si è svolta con 3.000 attori e figuranti ed è durata per circa 100 minuti, tra luci al lead e raggi laser. Sono stati 91 le squadre presenti. Gli atleti italiani, con mantella tricolore, hanno sfilato guidati dalla portabandiera Michela Moioli. L'atleta delle Samoa sfila a torso nudo, malgrado il gelo.

Il Bird's Nest della capitale, che aveva ospitato l'apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2008, prima dell'ingresso delle 91 delegazioni si svolge uno spettacolo ideato e diretto dal regista Zhang Yimou, che prevede l'esibizione di tremila comparse, per la gran parte giovanissime.

La squadra azzurra ha sfilato per penultima, prima di quella della Cina. Nonostante una temperatura vicina a 10 gradi sottozero, e i timori per il Covid, le tribune sono state riempite per circa il 60%. In tribuna d'onore, il presidente cinese Xi, il presidente del Cio, Thomas Bach: “Avete lottato tanto cari atleti per essere qui oggi – ha detto il Presidente del Cio – adesso fatevi valere e divertitevi con spirito di uguaglianza e amicizia”.

Il tricolore tenuto alto dalla portabandiera, Michela Moioli, e l'Italia ha fatto il suo ingresso nello stadio olimpico di Pechino, prima di quella della Cina. Le azzurre e gli azzurri, sopra la divisa da podio, hanno indossato la mantella tricolore, omaggio alla bandiera, e hanno la mascherina dell'Italia team: "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni, è stata un'esperienza unica. Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard – ha detto l’azzurra a margine della sfilata, come riporta l’Ansa - è stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica". "Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia, che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi - dice ancora un'emozionata Moioli -ti aspettiamo Sofy! Ora finalmente i Giochi possono cominciare".

Il Bird's Nest ha dedicato un caloroso applauso all'ingresso del team di Taiwan, con il nome di 'Chinese Taipei', quello solito usato dall'isola nelle competizioni sportive internazionali. Subito dopo ha fatto il suo ingresso quella di Hong Kong e sui maxi-schermi è apparso il presidente cinese Xi Jinping. (Ansa)(foto@ItaliaTeam/Facebook)

