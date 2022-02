Problemi economici e sentimentali: tenta il suicidio da un cavalcavia della Roma-Fiumicino

Roma – La Polizia ha salvato un uomo che aveva deciso di compiere un gesto estremo gettandosi da un cavalcavia: è successo nel primo pomeriggio di martedì scorso quando due equipaggi, uno della Sezione Polizia Stradale e l’altro del commissariato Fiumicino, si sono imbattuti in un uomo che, dopo aver scavalcato la balaustra metallica del cavalcavia sull’autostrada Roma-Fiumicino, all’altezza dello svincolo “Parco de Medici”, ha iniziato a sporgersi pericolosamente con il chiaro intento di farla finita. Di fronte alla imminente tragedia che si stava consumando gli agenti hanno fatto ricorso alla loro esperienza e alla loro preparazione professionale instaurando un dialogo con l’uomo, un 45enne, in evidente stato di alterazione psicologica.

La sua determinazione e la situazione che stava degenerando hanno spinto gli agenti ad intervenire arrampicandosi loro stessi sulla balaustra, afferrando l’uomo proprio nel momento in cui si è lasciato andare, riuscendo, con uno sforzo immane, a tirarlo su di peso e metterlo in salvo. Le ragioni del gesto sarebbero da ricondurre a difficoltà economiche e a problemi sentimentali. Successivamente è stato affidato alle cure del personale medico e trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio.

