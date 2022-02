Sabaudia – Poco dopo la mezzanotte di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sabaudia a seguito segnalazioni, giunte al Numero Unico di Emergenza 112, per un incidente stradale.

Sul posto, sr 148 Pontina rotatoria Migliara 47, la squadra territoriale VVF , constatava la presenza di una vettura ribaltata fuori strada, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per collaborare, con il personale sanitario del 118, a soccorrere i tre uomini stranieri rimasti feriti e, nel contempo, mettere in sicurezza il mezzo incidentato.

