Sanremo 2022, gli ascolti continuano a volare: Amadeus fa il pieno anche alla terza serata

Sanremo – Sanremo 2022, Amadeus prosegue la serie positiva con gli ascolti che continuano a volare. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all’1.46 alla terza serata del Festival di Sanremo, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno. La prima parte della serata di ieri, dalle 21.30 alle 23.42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2%, mentre la seconda, dalle 23.46 all’1.46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%.

La classifica

Mahmood & Blanco al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella classifica della terza serata di Sanremo 2022, determinata dal voto sui 25 Big della giuria demoscopica (gestita per il quarto anno consecutivo da Noto Sondaggi, come la giuria della Sala Stampa), che ha pesato per il 50%, e dal televoto per l’altro 50%.

Al quarto Irama, al quinto Sangiovanni, al sesto Emma, al settimo Massimo Ranieri, all’ottavo Fabrizio Moro, al non La Rappresentante di Lista, al decimo Dargen D’Amico. A seguire, in ordine di classifica: Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka7even, Achille Lauro e Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena e Tananai.

“Drusilla Foer conduca il Festival”

“Eleganza, intelligenza, professionalità”. Drusilla Foer incanta il pubblico di Sanremo 2022 e sui social ecco arrivare il coro unanime di consensi e applausi per la co-conduttrice della terza serata. “Troppo poco” una sola notte sul palco per gli utenti, che su Twitter lanciano la proposta: l’alter ego di Gianluca Gori diventi “conduttrice del prossimo Festival” o, perlomeno, resti “fino alla finale”. A colpire, “la raffinatezza e l’intelligenza sul palco”, ma anche “stile, glamour, charme, simpatia” e “ignoranza e i luoghi comuni smontati con intelligenza e classe”. E ancora “il monologo bellissimo” sull’unicità la cui “unica pecca è stata l’orario”, tardissimo, in cui è andato in onda. Un trionfo, insomma, per la co conduttrice finora più amata: “Mi pare – scherzano infatti – che l’approvazione di Drusilla Foer abbia superato anche il consenso su Mattarella”. (fonte Adnkrnos)