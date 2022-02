Sofia Goggia torna sugli sci dopo l’infortunio: la colonna sonora è ‘Brividi’

Senza dubbio la canzone preferita di Sanremo di Sofia Goggia è ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco. La prende come colonna sonora di un grande ritorno, a suon di record. Fatto di carattere, lacrime e tanta voglia di rivalsa. Nel giorno in cui l’Italia Team sfila a Pechino per aprire l’Olimpiade Invernale e Michela Moioli porta il Tricolore che lei doveva sventolare alla cerimonia di apertura, l’azzurra torna sugli sci. Lo mostra con segno di vittoria e con un sorriso accattivante che sfida il destino: "Anche io li ho (i brividi) e…oggi che sono tornata sugli sci non so esprimermi". Si ispira al verso della canzone Sofia e lo usa per comunicare un momento importante, da condividere con i suoi tifosi.

Il reel diffuso su Instagram sta facendo un sacco di like. La campionessa olimpica di discesa libera ha rinunciato ad essere ‘alfiere italiano’ per colpa di un brutto infortunio al ginocchio e alla caviglia. Ha ripreso subito le fisioterapie e oggi è tornata in pista. La corsa contro il tempo non si ferma. L’obiettivo è sempre quello del 15 febbraio. La gara è la sua. Dovrà difendere ai Giochi Invernali il titolo vinto a PyeongChang. Intanto torna sugli sci la Goggia e poi volerà in Cina. I suoi tifosi lo sperano.

(foto@fisi.org)

