Abraham Conyedo: “A Tokyo ho vinto il bronzo.. a Parigi sarà di un colore diverso”

Ostia – In svolgimento al Pala Pellicone di Ostia il collegiale di lotta, inizialmente previsto per arrivare nella migliore condizione possibile alla Ranking Series di Roma. Nonostante il rinvio, i lottatori si sono comunque riuniti per lavorare insieme e continuare la preparazione, dopo gli Assoluti, in direzione degli eventi internazionali a venire.

Anche il bronzo olimpico Abraham Conyedo Ruano, lottatore di punta della nazionale italiana, è presente insieme ai suoi compagni di nazionale. Ha aperto il ciclo olimpico che porterà a Parigi 2024.

“Dopo questa medaglia di Tokyo mi sento più sicuro. Gli avversari portano molto più rispetto, sanno che puoi fargli male con le tue mosse speciali, con le mosse che fanno più danno. Questo mi dà più tempo anche per preparare le mie azioni e farle al meglio. Sono molto più tranquillo e credo, spero, che vincere mi verrà più naturale.” Con la mente a Tokyo non possiamo non pensare allo spettacolare contrattacco che gli è valsa la medaglia di bronzo: “Quella mossa delle Olimpiadi l’ho già fatta un paio di volte e adesso, sicuramente, gli avversari la temeranno di più.”

“Ma – aggiunge Conyedo – ogni quadriennio è diverso. La mia mentalità è quella di fare ancora meglio. Voglio lavorare tantissimo e a Parigi 2024 vorrei cambiare il colore della medaglia.”

Abraham torna da un infortunio, eppure si è già imposto agli Assoluti e in una nuova categoria di peso, i 125 kg: “Due mesi fa ho avuto un infortunio dal quale sto recuperando, mi sento ogni giorno meglio e mi sento già in grado di fare una gara, anche per provare la mia condizione e per testare il mio livello attuale. Agli Assoluti ho partecipato in una categoria più alta della mia ed è andata bene. Quest’anno continuerò nei 125. A Parigi, però, credo che tornerò ai 97 kg. Credo che il mio fisico sia più giusto per quella categoria ma devo stare al massimo della forma. Vedremo col tempo e con i nostri coach.”

La preparazione è già iniziata e Abraham è concentrato sui prossimi impegni: “L’inizio di questo nuovo anno e questi nuovi allenamenti stanno andando molto bene, mi sto preparando come si deve e speriamo che nelle prossime gare farò risultati importanti. La prossima gara importante saranno gli Europei, ma prima ci sarà la Ranking Series in Turchia, dove parteciperò sicuramente nei 125 kg e dove mi preparerò al massimo per gli Europei di Budapest.” (fijlkam.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport