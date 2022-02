Roma – Continua il clima di paura e di violenza tra giovani a Roma: ieri sera, 04 febbraio 2022, in Piazza delle Gardenie, nel cuore del quartiere Centocelle a l’ennesima maxi rissa tra adolescenti ha creato scompiglio nella nota zona della Capitale. A segnalare l’accaduto è stato un gruppo di sorveglianti (la Hydra Servizi Fiduciari di Roma) che si trovava nei paraggi per prestare servizio di sicurezza nei locali adiacenti al punto dello scontro.

Le cause dello scoppio della rissa sono ancora da accertare. Sempre più numerose risultano essere le segnalazioni nei confronti di gruppi di giovanissimi e la questione sembra non riguardare unicamente le periferie delle grandi città ma comincia a manifestarsi anche nelle zone più centrali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

