Califano: “Ecco come spenderemo i soldi del Pnrr per Fiumicino”

Fiumicino – “Due miliardi e mezzo di euro di investimenti. Il NextGenerationLazio, il piano che cambierà il Lazio del post Covid, è pronto. Questa pandemia ha lasciato cicatrici profonde. Dopo due anni grazie a un sistema sanitario che ha retto l’urto di questo tsunami e al lavoro di ricercatori e scienziati, stiamo per uscire dall’emergenza sanitaria. Ma ci troveremo poi a dover affrontare con forza e vigore una emergenza ancor più dura: quella economica. In questi 24 mesi la pandemia ha sconquassato dalle fondamenta un tessuto produttivo che va ricostruito. I fondi ci sono. Bisognerà però spenderli bene per far sì che il Lazio torni più forte e bello di prima”.

Lo fa sapere la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che annuncia: “Per fare il punto e illustrare le occasioni che si presenteranno per le aziende e i territori grazie al Next Generation Lazio, piano al quale abbiamo lavorato in questi 24 mesi, ho deciso di organizzare un incontro in cui sono invitati amministratori dell’area Metropolitana, imprenditori, attività commerciali, cittadini. L’evento si terrà l’8 febbraio alle 17.30 a Fiumicino presso Salsedine (via della Scafa 143). Oltre a me parteciperanno il presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Lazio, Riccardo Varone, il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, il Senatore Bruno Astorre e il vicepresidente della Regione Lazio e assessore al Bilancio e alla programmazione, Daniele Leodori”.

