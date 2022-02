Dall’Ariston all’Olimpico: Damiano dei Maneskin con la sciarpetta canta “Roma, Roma Roma”

Roma – In tribuna all’Olimpico a sostenere la Roma contro il Genoa oggi c’era anche Damiano dei Maneskin che, sciarpetta alla mano, ha cantato l’inno e seguito il match. Vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021 con il suo gruppo, Damiano David non ha mai nascosto la sua passione per il club giallorosso. (foto Instragam @OfficialASRoma)