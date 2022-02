Fiumicino, stop al degrado attorno ai contenitori degli abiti usati: la proposta di Petrillo e Megna

Fiumicino – “Durante la seduta di commissione consiliare sull’ambiente che si è svolta mercoledì scorso, 2 febbraio, abbiamo discusso del nuovo contratto per il posizionamento dei raccoglitori di abiti usati”. A parlare sono il capogruppo della Lista Civica Zingaretti, Angelo Petrillo e il consigliere del Pd Raffaele Megna.

“Abbiamo condiviso le nostre perplessità sul riposizionamento dei raccoglitori nei siti dove sono stati installati in questi anni – proseguono -. Troppo spesso, infatti, si sono create situazioni di degrado, con panni e vestiti sparsi attorno ai contenitori in zone difficilmente controllabili”.

“Per questo motivo abbiamo proposto di valutare di avviare dei protocolli di intesa con associazioni di beneficienza e umanitarie e chiese per posizionare i raccoglitori in siti controllati e cortili privati – concludono Megna e Petrillo -. In questo modo non solo si faciliterebbe la vigilanza dell’area, limitando drasticamente le scene a cui abbiamo assistito, ma si favorirebbe anche una assistenza continua alle persone che hanno necessità di vestiti o coperte non lasciando che, per soddisfare bisogni primari, peschino direttamente gli abiti dai cassoni, mettendo anche in pericolo la loro incolumità. Ci auguriamo che la proposta venga accolta e si inizi una sperimentazione almeno in due località del territorio”.

