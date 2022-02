In giro per Terracina con un’ascia e una mazza da baseball nascoste nell’auto

Terracina – Si protraggono senza sosta i servizi di controllo e perlustrazione posti in essere dal Comando Provinciale di Latina, finalizzati alla repressione ma soprattutto alla prevenzione dei reati. Durante uno di questi servizi, nella serata del 02 febbraio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Norm della Compagnia di Terracina, impegnata in un servizio perlustrativo, ha proceduto al controllo di un veicolo in una via del Comune di Terracina, con a bordo due giovani incensurati non del luogo.

Durante la fase dell’identificazione, i due sono apparsi nervosi e irrequieti e la loro condotta non ascrivibile ad un normale controllo di Polizia, ha indotto i militari operanti ad effettuare approfonditamente il controllo e ad eseguire nell’immediatezza una perquisizione personale e veicolare, che si è conclusa con il ritrovamento, nella vettura oggetto del controllo, di un’ascia di circa 100 centimetri e una mazza da baseball di circa 70 centimetri, attribuibile al conducente e possessore dell’auto.

L’uomo, un 34enne, è stato pertanto deferito in stato di libertà alla Procura di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

