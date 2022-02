La Asl Roma 3 trasferisce l’ufficio Protesi, Milito: “Era necessario”. E spiega il motivo

Ostia – “Lo spostamento dell’ufficio si è reso necessario poiché presso il CPO sono stati autorizzati dalla Regione ulteriori 10 posti letto dell’unità spinale su fortissima sollecitazione delle associazioni del territorio”. A spiegarlo è il Direttore Generale della Asl Roma 3, Francesca Milito, in riferimento al trasferimento dell’ufficio Protesi, Pannoloni e Disabilità adulti dal Centro Paraplegici di Ostia di viale Vega a via del Poggio di Acilia.

“Lo spazio – aggiunge il DG – era impropriamente utilizzato dall’ufficio dedicato alla protesica notoriamente di competenza territoriale“. “Inoltre – ha concluso il Direttore Generale di ASL Roma 3 – con la collaborazione del X Municipio sarà attivato uno sportello della protesica, operativo in alcune giornate presso il PUA della casa della salute di Ostia”.

