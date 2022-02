Ladispoli, con l’autoscala dal balcone per salvare un’anziana caduta in casa

Ladispoli – Questa mattina, 05 febbraio 2022, alle ore 7:30, mentre i Vigili del fuoco di Civitavecchia erano impegnati a domare un altro incendio (leggi qui), l’autoscala AS17 è andata in ausilio ai Vigili del fuoco di Cerveteri per soccorrere un’anziana donna caduta rovinosamente in casa, in via Ancona 8 a Ladispoli.

Posizionata l’autoscala, i Vvf sono entrati dal balcone permettendo al personale sanitario del 118 di prendersi cura della donna.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link