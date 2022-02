Le fiamme lo bloccano in camera da letto: 30enne muore in un incendio

Reggio Calabria – Non c’è stato scampo per un uomo di 30 anni morto ieri sera, 04 febbraio 2022, a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, a causa di un incendio sviluppatosi nel suo appartamento. Per cause non ancora accertate, nell’appartamento del 30enne si sono sviluppate le fiamme che hanno prima avvolto ogni arredo per poi dipanarsi in camera da letto, dove l’uomo si trovava e all’interno della quale è rimasto bloccato circondato dal fuoco e dal fumo.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno evitato il dilagarsi delle fiamme negli altri locali del palazzo, ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita al 30enne. (Fonte: Adnkronos)