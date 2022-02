Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Anche nel corso dell’imminente weekend l’Italia continuerà a risentire marginalmente degli effetti della profonda attività depressionaria che si è sviluppata tra il Regno Unito e la Scandinavia. Perturbazioni intense e pilotate da venti tempestosi occidentali che non riusciranno a raggiungerci ma invoglieranno comunque una circolazione umida ed a tratti instabile di matrice mediterranea che porterà ancora delle locali piogge. Fenomeni deboli ma che si inseriranno in un contesto spesso grigio soprattutto sulle regioni centro meridionali. Al Nord avremo invece nebbie anche diffuse e con qualche debole pioggia in Liguria. A livello climatico ben poche novità, non avremo grandi variazioni di temperatura con valori che resteranno nel complesso entro le medie con qualche scarto positivo al Sud e nel valori minimi sulle regioni occidentali. La situazione cambierà drasticamente nella giornata di lunedì per il transito di un fronte freddo.

METEO SABATO 05 FEBBRAIO. Nord, nebbie e nubi basse in Val Padana in parziale dissolvimento per il pomeriggio. Qualche addensamento sulla Liguria centro orientale, più sole sulle Alpi. Centro, cieli nuvolosi tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche con qualche pioggia o pioviggine, nubi in aumento sull’Abruzzo con qualche pioggia nella seconda parte della giornata. Più sole in Sardegna. Sud, qualche addensamento in arrivo su Campania, Molise e nord Puglia con isolati fenomeni, nubi in arrivo nella seconda parte della giornata anche tra Sicilia e Calabria. Più sole altrove. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli o moderati tra O/NO e O/SO. Mari mossi i bacini occidentali e meridionali.

METEO DOMENICA 06 FEBBRAIO. Nord, nuvoloso in Liguria con qualche pioggia. Nebbie, foschie e nubi basse in Val Padana in parziale diradamento diurno. Più sole sulle Alpi ma con tendenza a deboli nevicate in arrivo la sera sui settori confinali. Centro, nuvolosità irregolare a tratti compatta sulle regioni tirreniche e la Sardegna con qualche isolata pioggia, specie la sera. Più sole altrove. Sud, nuvolosità irregolare a tratti anche compatta tra Campania, Calabria, Puglia e Basilicata ma con fenomeni isolati. Più sole in Sicilia. Temperature in lieve calo al Sud. Venti deboli da NO in rotazione e rinforzo da SO sui bacini settentrionali dalla sera. Mari poco mossi, tendono a mossi i bacini settentrionali.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: insistono almeno sino al pomeriggio infiltrazioni umide alle medio-alte quote responsabili di nuvolosità e tratti debolmente piovosi in evoluzione da Toscana verso Lazio e Umbria; fenomeni in prevalenza effimeri. Migliora dal pomeriggio-sera. Venti meridionali, isolatamente moderati sulle coste laziali, ruoteranno nell’entroterra da NE entro notte. Mare mosso.

DOMENICA: Tempo contraddistinto da cieli nuvolosi o parzialmente offuscati da nubi iregolai o frastagliate; verso sera maggiore nuvolosita sulla Toscana, con rade pioviggini notturne tra Versilia e Garfagnana, possibili anche sul pre-appennino laziale. Probabile formazione di nebbie nelle ore più fredde del giorno nelle valli più soggette, nonché qualche nube bassa marittima sulle coste. Venti deboli prima da NE poi da Ovest sino a moderati o rafficati sui crinali. Temeprature minime in calo, massime stabili. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Nubi diffuse tra venerdì e sabato con possibili tratti di deboli precipitazioni; temperature minime in aumento, massime in flessione di qualche punto. Nei giorni successivi ritroveremo un po di variabilità tra domenica e lunedì con nubi frastagloate e deboli tratti instabili nel corso di lunedì (da confermare). Martedì mattina diffuse brinate o gelate ma cieli tersi. Successivamente, si ripristinano condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento; aumenteranno anche le foschie o nebbie nelle valli interne e qualche nube bassa marittima sulle coste più esposte. All’incirca da metà mese in avanti la situazione potrebbe cambiare, con il ritorno di condizioni progressivamente più invernali.

