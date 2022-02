Roma, danno e beffa: il Var ferma Zaniolo, col Genoa è 0-0

Roma – Dopo due successi consecutivi in campionato la Roma frena la sua corsa pareggiando 0-0 all’Olimpico contro un ottimo Genoa. La squadra giallorossa dopo un primo tempo poco efficace, nella ripresa sfiora più volte il gol del vantaggio trovandolo al 90’ con Zaniolo ma l’arbitro annulla dopo aver consultato il Var. Prova di solidità per i liguri in 10 uomini negli ultimi 20’ per l’espulsione di Ostigard. Nel recupero espulso anche Zaniolo. La classifica vede la Roma salire a 39 punti, 3 in meno della Juventus, a 14 il Genoa penultimo.

Il match

All’11’ palla persa da un difensore rossoblù, Abraham entra in area ma perde l’attimo buono. Due minuti dopo punizione Genoa con palla per Ekuban che in torsione di testa obbliga Rui Patricio all’intervento per deviare la sfera sopra la traversa. Ci prova da fuori area Zaniolo, il tiro a giro è alto.

La Roma tenta di alzare il numero di giri, al 31’ doppio cross in area per Mkhitaryan coi difensori che fanno buona guardia. Serpentina di Zaniolo che dribbla un paio di difensori e scarica per Maitland-Niles, il tiro viene murato da un difensore in scivolata. Al 35’ batti e ribatti nell’area della Roma sugli sviluppi di una punizione, il tiro di Ibarra viene murato da Smalling, alla fine è Yeboah a calciare alto.

Al 40’ Zaniolo serve Sergio Oliveira, il tiro da posizione defilata termina sull’esterno della rete. Nel finale di tempo Maitland-Niles mette al centro un rasoterra per Mkhitaryan anticipato all’ultimo da Bani che si infortuna, al suo posto entra Ostigard.

La ripresa vede Sturaro calciare dal limite, un tiro debole che termina sul fondo. Al 55’ grande occasione per la Roma, Karsdorp la mette sul secondo palo per Smalling, l’incornata dell’inglese è alta. Doppio cambio per il Genoa, fuori Destro e Yeboah per Piccoli e Amiri. Nella Roma entra Felix per Maitland-Niles e El Shaarawy per Sergio Oliveira.

Al 60’ El Shaarawy la mette dietro per l’accorrente Zaniolo, alto. Ancora Roma, conclusione di Abraham murata da Ostigard. Il norvegese due minuti dopo viene espulso per fallo da ultimo uomo su Felix. Blessin corre ai ripari gettando nella mischia Melegoni e Maksimovic per Portanova ed Ekuban. Mourinho inserisce Veretout per Karsdorp. All’85’ ripartenza per i giallorossi con El Shaarawy che si accentra ma al momento del tiro non trova lo specchio della porta.

Allo scadere il ’Faraone’ prova un tiro a giro dal limite ma senza fortuna. Al 90’ Zaniolo controlla al limite e con un sinistro all’angolino infila Sirigu ma l’arbitro Abisso annulla dopo esser stato richiamato al monitor dal Var per un fallo precedente di Abraham. Nel recupero rosso anche per Zaniolo per proteste. Finisce 0-0. (fonte Adnkronos, foto Twitter)