Domenica 6 febbraio un evento speciale della stagione “Senza Sipario” promossa dal Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con l’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio) all’interno del riconoscimento FUS.

Alle 18:30 al Piccolo Teatro Iqbal Masih “La madre dei ragazzi” con la bravissima attrice siciliana Lucia Sardo nei panni di Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, il militante ucciso brutalmente dalla mafia il 9 maggio 1978. A lei, alla sua lotta e alla sua storia esemplare, è dedicato lo spettacolo scritto e interpretato dall’attrice catanese e diretto da Marcello Cappelli con una serie di contributi video realizzati da Antonio Lizzio e Gregorio Mascolo.

Foto 2 di 2



Lucia Sardo ha avuto occasione di conoscere da vicino mamma Impastato quando la interpretò per il film “I cento passi” di Marco Tullio Giordana, film che nel 1999 fece conoscere anche al grande pubblico la storia di Peppino Impastato.

“La madre dei ragazzi” nasce come un recital pensato per gli studenti delle scuole, ma negli anni è diventato uno spettacolo di successo che Lucia Sardo replica continuamente, quasi sentisse come una missione, un dovere morale, continuare a divulgare la storia della lotta di Felicia e con questa, inevitabilmente, quella di Peppino.

Moglie di un mafioso, Felicia aveva intuito, anche attraverso il figlio Peppino, che i valori di cui farsi carico erano altri nella vita. Così dopo l’omicidio del figlio, non ha risposto al sangue col sangue, come vorrebbe il codice d’onore, ma ha preteso che fosse lo Stato a garantire giustizia. Sono stati lunghi anni di lutto e di lotta senza cedimenti – ce ne sono voluti 24 prima che Tano Badalamenti fosse condannato all’ergastolo – e non perdeva occasione per dare un senso alla morte di suo figlio Peppino, per farne un simbolo della lotta antimafia, trasformando persino la sua stessa casa in un luogo d’incontro.

“La madre dei ragazzi” è l’omaggio di Lucia Sardo all‘iconica madre combattente di Cinisi, una delle partigiane più determinate della resistenza contro la mafia.

Per maggiori informazioni su biglietti e prenotazioni è possibile consultare il sito del Teatro Bertolt Brecht o chiamare il numero 3273587181. L’ingresso è soggetto all’esibizione del green pass rafforzato e obbligo di FFP2.