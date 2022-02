Slittino, Fischnaller terzo provvisorio alle Olimpiadi: “Posso salire di due posizioni”

Dominik Fischnaller è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due discese del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Pechino.

Allo Yanqing National Sliding Centre, il 29enne carabiniere di Maranza ha pagato il suo distacco tutto nella prima run, mentre nella seconda è stato più lento di appena 6 millesimi dal primo classificato, chiudendo con 304 millesimi di distacco.

Primo posto virtuale nelle mani del tedesco Johannes Ludwig, solidissimo in questa prima giornata ,che ha fissato il cronometro 1’54”501. Alle sue spalle l’austriaco Wolfgang Kindl, a 39 millesimi di distacco dal leader. Quarta posizione per Felix Loch, attardato di 78 millesimi da Fischnaller. Dodicesima posizione per l’altro azzurro in gara Leon Felderer, che ha un distacco di 1”524 da Ludwig.

“Nella prima non ho cercato di fare meno errori possibile e forse per questo mi è mancato un po’ il tempo – ha detto Fischnaller -. Nella seconda ho rischiato di più, commettendo due errori, ma abbastanza ininfluenti visto che con Ludwig e Kindl siamo molto vicini. Tre decimi di svantaggio sono recuperabili. La slitta risponde bene, mi sento bene e mi piace la pista”. (Ansa).

(foto@fisi.org)

