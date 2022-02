Ardea, Martino Farneti in pista per le amministrative “nel segno della legalità e dello sviluppo turistico”

Ardea – Martino Farneti torna in pista, politicamente parlando. L’ex Sindaco, ha infatti tenuto sabato all’Hotel Enea una riunione in vista del prossimo impegno elettorale. Un colloquio per gettare le basi per un percorso comune, sotto il segno della legalità e della competenza.

“Ci siamo trovati presso l’hotel Enea di Pomezia per un confronto politico da me fortemente richiesto – spiega Farneti – volto a recepire le indicazioni che i vari protagonisti della politica locale pensano di offrire alla città di Ardea. Programmi concreti per garantire alla nostra città un riscatto da un’immagine di degrado e illegalità, trasformandola nella città del fare, dal turismo, al lavoro, ai servizi al cittadino”. Un progetto, dunque, per pulire l’immagine di Ardea e di Tor San Lorenzo da quel clichè ormai abusato di “luogo di confino”, di “terra pericolosa”.

“Quello di Ardea – spiega Farneti – è un territorio ricco di peculiarità naturali che va dalle profonde spiagge all’entroterra fatto di un grande patrimonio storico archeologico che attendono l’attenzione di una politica che, onestamente latita da almeno 15 anni.

Sono stato sindaco negli anni 1997/2001, durante i quali ho realizzato il depuratore ed i tronchi fognari principali, grazie ai quali oggi la città di Ardea può dirsi al passo con le norme igienico sanitarie ‘assenti’ fino al mio insediamento. Durante la mia amministrazione, ho approvato 50 grandi progetti del Patto Territoriale, oltre ad iniziare una ricognizione del Patrimonio comunale per il recupero di aree destinate ai cittadini e mai acquisite frutto di un vero e proprio saccheggio dei soliti noti. Ho deliberato la procedura per la liquidazione dei diritti di uso civico ad un prezzo di 200 lire metro quadro ( vecchio conio) per assegnare definitivamente le terre ai cittadini.

Chi mi è succeduto nulla ha fatto, neanche la variante di salvaguardia che avrebbe risolto il problema dell’uso civico mediante una legge speciale regionale per migliaia di cittadini che, ad oggi, non hanno neanche il diritto di ottenere la residenza grazie alle promesse di pinocchio. Da ultimo, la mia Amministrazione non ha mai avuto vicende giudiziarie, avvisi di garanzia, arresti o scandali dei quali, invece, ne sono piene le amministrazioni che si sono susseguite”.

Fin qui il quadro di ciò che è stato fatto nel passato; ma ancor più interessante è l’idea di futuro, quella appunto che vorrebbe il nome di Ardea diventare un nome “attrattivo” per l’economia blu del territorio.

Alla riunione, oltre a tre liste civiche che sostengono la sua candidatura, erano presenti alcuni referenti politici “con i quali – afferma Farneti – c’è stato un gradevole e costruttivo confronto che, evidentemente, hanno a cuore il futuro di Ardea”.

Tutto liscio, dunque? “Mi aspettavo una maggiore presenza della politica che ritengo ‘imprescindibile’ e credo abbia il dovere di dare risposte concrete alla città. Purtroppo – sottolinea Farneti – i ‘grandi assenti’ non sono mancati e, spero, che alla prossima occasione vogliano garantire il loro supporto, non a me in particolare, ma ad ogni singolo cittadino di Ardea che da 20 anni attende risposte e non ne possono più di “impresentabili” o pregiudicati”.

Farneti prosegue: “La mega discarica della quale si parla a ridosso del nostro territorio in località “la Gogna”, è l’ennesimo grande silenzio di quella politica che ha dimenticato il bene primario, salute e qualità di vita dei propri cittadini. C’ero ieri, quando chi ha svenduto Ardea decise di porre fine al mio percorso di trasparenza amministrativa, ci sarò oggi a fianco di ogni singolo cittadino di questo territorio dove abito e vivo con la mia famiglia da oltre 30 anni”.

Poi l’annuncio ufficiale: “Da oggi sciolgo la riserva per la mia candidatura, accentando il sostegno delle tre liste civiche che mi propongono quale candidato a Sindaco alle prossime Amministrative del maggio 2022. Sarò parte attiva nel convocare tutte le forze politiche sane – conclude Farneti – , che hanno a cuore il futuro della nostra città e che vogliono confrontarsi nella totale trasparenza e concretezza”.