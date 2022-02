Il Papa ricorda Rayan, il bimbo morto nel pozzo: “Un popolo si è unito per salvarlo”

Città del Vaticano – Al termine dell’Angelus (leggi qui), il pensiero del Papa va al piccolo Rayan, il bimbo caduto in un pozzo in Marocco (leggi qui) e morto poco dopo essere stato estratto (leggi qui): “Noi siamo abituati a vedere, a leggere sui media tante cose brutte, notizie brutte, incidenti, assassinii… tante cose. Ma io vorrei oggi menzionare due cose belle. Una, nel Marocco, come tutto un popolo si è aggrappato per salvare Rayan. Era tutto il popolo lì, lavorando per salvare un bambino! Ce l’hanno messa tutta. Purtroppo non ce l’ha fatta. Ma quell’esempio – oggi leggevo sul giornali –, quelle fotografie di un popolo, lì, aspettando per salvare un bambino… Grazie a questo popolo per questa testimonianza!”.

Francesco racconta poi un’altra storia, successa qui in Italia, nel Monferrato, ma mai raccontata dai giornali: “John, un ragazzo ghanese, 25 anni, migrante, che per arrivare qui ha sofferto tutto quello che soffrono tanti migranti, e alla fine si è sistemato nel Monferrato, ha incominciato a lavorare, a fare il suo futuro, in un’azienda vinicola. E poi si è ammalato di un cancro terribile, è in fin di vita. E quando gli hanno detto la verità, cosa avrebbe voluto fare, [ha risposto:] ‘Tornare a casa per abbracciare mio papà prima di morire’. Morendo, ha pensato al papà. E in quel paese del Monferrato hanno fatto subito una raccolta e, imbottito di morfina, lo hanno messo sull’aereo, lui e un compagno, e lo hanno inviato perché potesse morire tra le braccia del suo papà. Questo ci fa vedere che oggi, in mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle, ci sono dei ‘santi della porta accanto’. Grazie per queste due testimonianze che ci fanno bene”.

