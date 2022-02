Roma, venditori ambulanti nell’area archeologica del Colosseo: elevate multe per 33mila euro

Roma – Proseguono i controlli antiabusivismo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree archeologiche a maggiore attrazione turistica della Capitale. Nella giornata di ieri, infatti, le mirate attività hanno portato a sanzionare altre 6 persone, per un ammontare di 33.000 euro.

Nell’area archeologica tra i Fori Imperiali e il Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sorpreso 6 persone, tutti cittadini del Bangladesh di età compresa tra i 24 e 51 anni, mentre tra i numerosi turisti e passanti, erano intenti nella vendita ambulante abusiva di diversa merce. I Carabinieri hanno sequestrato aste per selfie e power-bank privi di marchio, e nei confronti degli abusivi hanno fatto scattare anche l’ordine di allontanamento dall’area del Colosseo e del Centro Storico per 48 ore.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

