Arianna Fontana: “Sono la più medagliata alle Olimpiadi.. che gioia!”

Pechino - Lo celebra con un divertente ‘reel’ su Instagram l’oro olimpico vinto. Ed è da dieci e lode. Arianna Fontana vince la medaglia numero 10 alle Olimpiadi (come Stefania Belmondo) ed è proprio quella del primo posto nei suoi 500 metri del cuore nello short track (leggi qui). Mette in bacheca il primo oro italiano alle Olimpiadi, come fece anche a PyeongChang nel 2018 e diventa la più medagliata di sempre.

La leggenda Fontana, monumento dello sport italiano. E lei stessa con la mascotte dei Giochi Invernali di Pechino tra le mani, dice sui sociali: “Lo sai che sei la più medagliata di sempre?”. E la risposta ovvia: “Sì, si,sì”. E il suo sorriso immenso s’intravede sotto alla mascherina. (foto@ItaliaTeam/Facebook)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Fontana (@aryfonta90)



Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport