Assistenza protesica, “vincono” i cittadini: l’Asl istituirà uno sportello anche ad Ostia

Ostia – Non sono cadute nel vuoto le proteste dei tanti cittadini di Ostia che, negli ultimi giorni, si sono scagliati contro la decisione della Asl Roma 3 di trasferire il servizio di assistenza protesica dal CPO di viale Vega a via del Poggio di Acilia, giudicata troppo difficile da raggiungere dai pazienti lidensi (leggi qui).

L’azienda sanitaria locale ha infatti spiegato di avere intenzione di aprire, ora, uno sportello dedicato presso la Casa della Salute, sul lungomare Paolo Toscanelli (leggi qui).

In questo modo, chi – per un motivo o per un altro – avrà difficoltà a raggiungere la nuova sede di Acilia, potrà presentare le sue istanze direttamente a Ostia, in un luogo meglio servito dal trasporto pubblico locale (alla Casa della Salute porta l’autobus 01, ma anche lo 05).

“Nei giorni scorsi abbiamo raccolto le preoccupazioni di molti cittadini, i quali erano in seria difficoltà per lo spostamento dell’attività e dei relativi servizi presso il centro di Acilia”, ha raccontato Mario Falconi, presidente del Municipio X, che negli scorsi giorni era intervenuto sulla questione, chiedendo alla Asl Roma 3 di trovare una soluzione alternativa (leggi qui). “Per quanto non rientrante nelle precise competenze municipali – sottolinea -, abbiamo cercato di mediare il confronto con Asl e Regione, segnalando la gravità del problema al fine di trovare una soluzione valida sia a livello organizzativo che per i pazienti”.

“Siamo lieti – ha detto Falconi – che le parti coinvolte siano riuscite ad individuare un punto d’incontro“.

