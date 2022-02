Ostia – Due misteriosi anelli color argento, luminosi, che si libravano nei cieli di Castel Fusano.

E’ quanto avvistato domenica scorsa da un cittadino di Ostia, Michele, appassionato di fotografia, che si trovava in pineta per qualche scatto: “Non ho mai visto nulla di simile”, racconta a ilfaroonline.it. “Non ho idea di cosa possano essere, perché non ho mai visto degli oggetti muoversi in aria così”.

Michele se n’è accorto per caso, mentre era impegnato ad immortalare la natura che lo circondava. Allora ha iniziato a “seguirli”, sfruttando al massimo le potenzialità dello zoom della sua macchinetta fotografica: “Io ero vicino alla Colombo – dice -, ma si vedeva che erano molto lontani. Giravano su sé stessi e si spostavano lentamente, mantenendo sempre la stessa distanza fra loro”.

I due oggetti, ricorda Michele, erano identici, ed entrambi avevano una luce laterale, che di tanto in tanto lampeggiava. “La luce pulsava contemporaneamente, come se fossero sincronizzati. Dopo circa un quarto d’ora e una cinquantina di scatti, sono scomparsi dietro una nuvola“.

Intanto, le foto dei due misteriosi oggetti, pubblicate da Michele sul suo profilo Facebook, hanno fatto il giro dei gruppi social di zona, aprendo più di un dibattito.

In molti credono che possa trattarsi di droni di ultimissima generazione: un’ipotesi che potrebbe rivelarsi la più fondata, dal momento che a marzo scorso il Comune di Roma ha dato avvio ad una vasta operazione di monitoraggio e sorveglianza della pineta di Castel Fusano che prevede, tra le altre cose, proprio l’impiego di droni (leggi qui).

Altri, però, pensano possa essersi trattato di qualcosa di molto meno… terrestre: delle navicelle spaziali, magari, o comunque dei dispositivi d’origine aliena.

Nonostante la popolarità raggiunta del suo post, comunque, al momento nessuno si è fatto avanti per fornire a Michele una vera spiegazione. E il mistero continua.

