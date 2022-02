Chi è Nathaly Caldonazzo: carriera, successo e vita privata

Nathaly Caldonazzo è un’attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana. Nathaly è una delle concorrenti rimaste in gara del Grande Fratello Vip, la versione “Vip” del reality show Grande Fratello, che va in onda stasera, 07 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5.

Nathaly è nata a Roma il 24 maggio 1969. Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell (ex membro del corpo di ballo Bluebell del Lido di Parigi) e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo (scomparso quando lei aveva 19 anni), in gioventù frequenta l’accademia d’alta moda Koefia lavora come modella a Roma e Milano, e cura le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda. Dopo alcune partecipazioni televisive come ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10, diventa famosa nella prima metà degli anni novanta per la sua relazione con Massimo Troisi[4], durata dal 1992 fino alla morte del comico partenopeo.

La carriera

Alta 1,78 m, dopo aver sostenuto piccoli ruoli in alcuni film, nel 1997 la Caldonazzo entra a far parte della compagnia del Bagaglino, prendendo parte come primadonna ad alcuni varietà televisivi e teatrali della compagnia. In seguito la sua carriera si alternerà tra ruoli cinematografici (soprattutto nelle pellicole Fratelli d’Italia e Paparazzi), televisivi (CentoVetrine, Anni ’60, …) e teatrali, tra cui La bisbetica domata per la regia di Alessandro Capone.

Nel 2000 è tra i protagonisti del film TV Maria Maddalena, diretto da Raffaele Mertes. Nello stesso anno incide un singolo in lingua spagnola intitolato Con quien seras[8], e diventa testimonial per il brand italiano Parah. Nell’inverno del 2001 prende parte come primadonna, assieme a Eva Grimaldi, Milena Miconi e Pamela Prati, al varietà del Bagaglino Saloon, in onda in prima serata su Canale 5. A partire dallo stesso anno comincia a dedicarsi prevalentemente al teatro, prendendo parte agli spettacoli Il vantone di Pier Paolo Pasolini e Deus ex machina, tratto da God di Woody Allen, entrambi diretti da Pino Quartullo.

Nel 2002 porta in scena La bisbetica domata di William Shakespeare, per la regia di Alessandro Capone. Nella stagione 2003-2004 recita ne L’improvvisazione di Versailles di Molière. Nella stagione 2006-2007 è protagonista a teatro del musical Le magie del Moulin Rouge – Musical Romantico, scritto e diretto da Adriana Cipriani. Nel 2007 prende parte ad alcuni episodi dell’ottava stagione della soap opera italiana CentoVetrine, in onda su Canale 5. Nel corso del 2010 Nathaly Caldonazzo si dedica principalmente al teatro. Nella stagione 2015-2016 recita in Il malato immaginario di Molière, diretta da Andrea Buscemi. Sempre nel 2016, torna al cinema recitando nel film Il mondo di mezzo, diretto da Massimo Scaglione. Dal 30 gennaio al 13 febbraio 2017 prende parte come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, venendo eliminata nel corso della terza puntata. Nello stesso anno prende parte ad una puntata della sesta stagione de L’ispettore Coliandro e a teatro in Sento odore di femmina, tratto dal Don Giovanni di Molière. Nathaly Caldonazzo dal 2013 scopre la passione per la pittura il suo stile è la Pop Art, il suo maestro è Croce Taravella. Nel 2021 realizza insieme all’artista Vito Bongiorno Squartalized, il progetto che indaga e approfondisce il trauma della violenza sulle donne.

La vita privata

Nathaly è stata partner di Massimo Troisi (fino alla morte di lui). Ha una figlia di nome Mia, nata dalla sua relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Ha intrapreso il percorso di Temptation Island VIP con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, ma ne è uscita da single, affermando di non rinnegare la partecipazione a un reality senza il quale non avrebbe scoperto chi aveva al suo fianco. (Foto: Instagram @nathaly.caldonazzo)