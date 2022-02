Fiumicino, Giampaolo Nardozi è il nuovo segretario del Pd

Fiumicino – Il Partito Democratico di Fiumicino ha un nuovo segretario: è Giampaolo Nardozzi. “Una scelta importante che ricade su un consigliere comunale di grande esperienza e preparazione, una persona perbene e centrata, capace sempre di trovare una mediazione tra le parti. Al tempo stesso ringrazio per il lavoro svolto il segretario uscente Luigi Giordano”, gli auguri della consigliera regionale dem, Michela Califano.

“Il Partito Democratico in Italia ha dimostrato fin dalla sua nascita di essere non solo la casa di tutti i riformisti progressisti ma anche una struttura democratica organizzata dal basso. Capace di mettere al centro della propria agenda politica il bene comune attraverso il confronto e la discussione partendo proprio dai territori. In questi anni molti di noi per il proprio ruolo e per le proprie competenze, hanno speso tutte le energie a supporto dell’Amministrazione di centrosinistra che governa la città con ottimi risultati dal 2013 svuotando però di fatto le nostre sezioni. Ora è il momento di tornare anche nelle nostre sedi per riprendere le attività di partito e costruire il confronto necessario con le altre forze politiche a noi vicine e i principali attori economici e sociali per ritrovarci in un campo largo e programmare la Fiumicino 2023”, conclude Califano.

Auguri di un buon lavoro arrivano anche dalla maggioranza: “Desidero esprimere a nome di tutto il gruppo del Partito democratico in Consiglio comunale le mie congratulazioni al nuovo segretario dell’Unione comunale del Pd di Fiumicino, Giampaolo Nardozi”, afferma in una nota diffusa dall’ufficio stampa del Comune il capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“In questi anni Nardozi ha saputo dimostrare grande preparazione ed esperienza come consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio, distinguendosi sempre come uomo di grande responsabilità istituzionale, oltre che di pacatezza e gentilezza caratteriale. Siamo certi che saprà rivestire il nuovo ruolo nel migliore dei modi, con la capacità che lo ha sempre contraddistinto di mediazione e attenzione a temi e proposte politiche di centrosinistra, in una fase delicata che traghetterà il Partito democratico di Fiumicino verso le nuove elezioni Amministrative del 2023”, conclude Calcaterra.

