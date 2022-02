Fiumicino: va a farsi il tampone al posto dell’amico no-vax per avere il Green pass

Fiumicino – Tentata truffa al presidio dove si effettuano tamponi in piazzale Molinari, a Fiumicino, gestito dalla Misericordia. Una persona è risultata positiva al tampone. Nel momento in cui gli è stato chiesto, come per prassi si fa con tutti i positivi, un documento di riconoscimento, è scappata, lasciando lì la propria tessera sanitaria e adducendo come scusa di aver lasciato il documento a casa e che sarebbe tornato non appena recuperato. Più tardi invece un’altra persona si è presentata con il documento a richiedere la tessera sanitaria. I volontari hanno subito allertato i carabinieri che hanno identificato il secondo uomo, residente a Ostia, e ora sono impegnati nella ricerca del primo uomo risultato positivo al tampone.

“Un fatto davvero spiacevole. Si è trattata chiaramente di una truffa per far ottenere il green pass a una persona non vaccinata“, il commento del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Questi atteggiamenti sono inaccettabili e vanno condannati – prosegue –. Bene hanno fatto i responsabili della Misericordia, che ringrazio, ad allertare subito le forze dell’ordine. Fortunatamente nel presidio di piazzale Molinari i controlli sono elevatissimi: tra gli stessi volontari ci sono numerosi appartenenti alle forze dell’ordine”.

“La gravità di tale fatto è ancor più evidente se si considera che oggi sono 827 i positivi nel nostro territorio, ancora moltissimi”, conclude il primo cittadino citando il bollettino della Asl Roma 3: “Di questi 202 sono i nuovi casi, una media di 40 circa al giorno dall’ultima comunicazione effettuata, 227 i guariti. Le donne contagiate sono 444, gli uomini 383, con un’età media di 32 anni. Le località più colpite restano Fiumicino e Isola sacra, con il 73% dei casi, seguite da Focene con il 7% dei casi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link