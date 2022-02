Ladispoli, Comune sempre più smart: l’ufficio Tributi è anche online

Ladispoli – “Il Comune di Ladispoli, nell’ottica del perseguimento dell’interesse pubblico, intende mettere a disposizione dei contribuenti un innovativo strumento per il cittadino che si propone quale nuova interfaccia web con l’Ufficio Tributi Comunale“.

Con queste parole l’assessore al Bilancio Claudio Aronica ha annunciato che “attraverso un Portale web dedicato sul sito istituzionale del Comune (www.comunediladispoli.it), il contribuente potrà consultare e gestire, in modo completamente autonomo e gratuito, la propria posizione contributiva ed avere a disposizione on-line la propria scheda personale relativamente alle imposte di spettanza comunale.

Dal sito istituzionale i contribuenti – ha proseguito Aronica – collegandosi alla sezione Servizi Tributari potranno consultare e conoscere la propria posizione tributaria/debitoria, presentare istanze (denunce originarie e di variazione, richieste di rateizzazione, istanze di rimborso, richieste di riduzione etc) e calcolare ed effettuare pagamenti”.

Per accedere al servizio è possibile autenticarsi tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), TS-CNS (Tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link