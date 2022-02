L’Italcurling in finale alle Olimpiadi, Constantini: “E’ un sogno incredibile..”

Pechino – Non se l’aspettavano neanche loro probabilmente. 9 vittorie su 9 è segno di grande capacità di gestirlo quel sasso in pista. Veloce prima, lento poi. L’importante è che vada diretto nel cerchio e che faccia meglio di quello degli avversari. Decidere intensità di tiro e poi vederlo scivolare spazzolando di fronte ad esso, mentre va, il percorso benedetto fino alla gloria. La coppia del doppio misto lo hanno fatto alla perfezione, perché comunque argento o oro che sarà, l’impronta lasciata alle Olimpiadi Invernali nel curling è assolutamente tangibile e sa di leggenda sportiva.

Resteranno per sempre negli annali storici Stefania Constantini a Amos Mosaner. In silenzio, dietro le quinte, praticando uno sport non altisonante come lo sci alpino e sconosciuto a molti, hanno macinato vittorie in competizione, fino alla semifinale di oggi in cui hanno battuto laSvezia e persino il Canada alle qualifiche, campione olimpico in carica. Cosa succederà domani? L’Italia è già in finale. E gli azzurri faranno del loro meglio per prendersi l’oro della leggenda assoluta: “Daremo il meglio e tutto per l’oro..”. Amos ne è convinto ed è molto emozionato, come anche è Stefania: “E’ giù un sogno tutto questo.. ho pianto di gioia..”. La tensione è pazzesca alle Olimpiadi e loro domani avranno gli occhi del mondo puntati addosso, insieme a quelli degli amici dell’Italia Team e dei tifosi italiani. Fortuna vuole che la partita per la gloria sia svolta a ora di pranzo. Si potrebbe brindare al trionfo olimpico a tavola. E loro sarebbero i protagonisti. In bocca al lupo Italia.

(foto@fisg.it)

