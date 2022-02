Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un impulso di aria fredda di lontane origini artiche approfitterà a inizio settimana di un leggero spostamento dell’anticiclone verso ponente per interessare parte della Penisola. Un po’ sulla scia di quanto avvenuto in precedenza la perturbazione annessa alle correnti fredde ed instabili non interesserà tutta la Penisola ma solo una parte, soprattutto le regioni del medio basso Adriatico e del Sud. Permane quindi il grave stato di carenza di precipitazioni che interessa ormai da oltre 50 giorni buona parte delle regioni settentrionali ma anche laddove avremo fenomeni, seppur localmente nevosi fino a quote collinari e anche a carattere di rovescio o di temporale gli accumuli non saranno particolarmente rilevanti. L’unica nota di rilievo sarà il calo termico che interesserà alcune regioni e la forte ventilazione che accompagnerà il peggioramento con le mareggiate che potranno interessare alcuni tratti di costa. Il tutto non andrà oltre la giornata di lunedì con un martedì caratterizzato solo da residua nuvolosità ma venti ancora forti. Vediamo allora l’evoluzione prevista per l’inizio della settimana:

METEO LUNEDÌ 07 FEBBRAIO. Nord, al mattino deboli nevicate sulle Alpi confinali centro orientali e sulle Dolomiti venete fino a bassa quota, variabilità e qualche fenomeno sparso su Friuli e Romagna, più sole altrove. Dal pomeriggio soleggiato ovunque salvo fiocchi residui sulle Alpi di confine e qualche residuo fenomeno sulla Romagna. Centro, instabile su Marche, Umbria e dal pomeriggio anche sull’Abruzzo con rovesci localmente anche temporaleschi e nevicate a quote collinari. Variabilità su Toscana e Lazio con isolati fenomeni sulle zone più interne. Variabilità e qualche sporadico piovasco in Sardegna. Sud, al mattino qualche pioggia tra Campania e alta Calabria, più sole altrove. Dal pomeriggio-sera peggiora su Molise, Puglia Appennino campano, Basilicata, Calabria e nord Sicilia con rovesci, isolati temporali e neve in collina. Migliora nell’arco della notte. Temperature in temporaneo aumento al Nordovest per venti favonici, stazionarie sulle regioni centrali tirreniche, in calo altrove. Venti forti in rotazione dai quadranti occidentali a quelli settentrionali. Mari molto mossi, fino ad agitati, locali mareggiate lungo le coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: giornata caratterizzata da nuvolosità frastagliata o irregolare su Umbria e Lazio, sino alla mattinata sulla Toscana; possibili rapidi piovaschi o acquazzoni entro pomeriggio dettati dal passaggio di aria più fredda in quota. Nevischio sui monti della Laga dai 900/1000m circa. Rasserena ovunque in serata. Temperature massime intorno le medie del periodo, calo termico più netto avvertibile tra tardo poemriggio e notte. Venti tra pomeriggio e sera sino a moderati/forti da NE. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Domenica con nebbie nelle vallate interne del Centro, qualche pioviggine nella seconda parte del dì tra alta Toscana e zone pre-appenniniche. Lunedì transita un rapidissmo fronte freddo associato a deboli fenomeni tra aretino, Umbria e Lazio orientale, in rapido assorbimento. Martedì mattina diffuse brinate o gelate (0/-4°C) ma cieli tersi. Successivamente, si ripristinano condizioni anticicloniche con temperature massime in aumento; aumenteranno anche le foschie o nebbie nelle valli interne e qualche nube bassa marittima sulle coste più esposte. All’incirca da metà mese in avanti la situazione potrebbe cambiare, con il ritorno di condizioni progressivamente più invernali.

