Pomezia, grave incidente sulla via del mare: centauro in codice rosso

Pomezia – Grave incidente, nel pomeriggio di oggi, sulla via del mare sotto l’ospedale Sant’Anna a Pomezia.

Un’auto alla cui guida si trovava un 82enne si è scontrata con una moto in sella alla quale viaggiava un giovane del posto. Ed è stato quest’ultimo ad avere la peggio.

Il centauro è stato, infatti, ricoverato in codice rosso, le sue condizioni sembrano essere estremamente serie.

Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale di Pomezia chiamati a stabilire la dinamica e, quindi, le eventuali responsabilità.

