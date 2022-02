Roma, butta via il barattolo con la cocaina e scappa: pusher raggiunto e arrestato

Roma – I Carabinieri della Stazione di Monte Porzio Catone hanno arrestato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, mentre percorrevano una strada secondaria, i Carabinieri hanno notato due persone che parlavano tra loro e uno di questi, alla vista dei militari, è scappato a piedi in aperta campagna, lanciando in mezzo alla vegetazione un involucro ricoperto da cellophane. Immediatamente inseguito dai Carabinieri, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dopo circa 200 metri.

Indosso al fermato, un 38enne del posto con precedenti, i Carabinieri hanno rinvenuto 2.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio e, dopo aver recuperato l’oggetto che aveva gettato per disfarsene, hanno accertato che si trattava di un barattolo con all’interno 13 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina per un peso complessivo di 50 grammi La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di legge.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

