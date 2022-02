Cerveteri, al via le iscrizioni al laboratorio teatrale “E adesso parliamo di te…”

Cerveteri – Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro partecipato gratuito “E adesso parliamo di te…” organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival e il Comune di Cerveteri, all’interno del progetto sostenuto dalla Regione Lazio attraverso il fondo Por Fse Lazio 2014/20.

Il percorso formativo, previsto da febbraio a giugno 2022, sarà condotto da Odette Piscitelli Leoni (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e Paola Giglio (attrice, formatrice, drammaturga) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.

Le attività inizieranno il giorno 25 febbraio 2022, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 in sala Ruspoli, in piazza Santa Maria a Cerveteri, fino a giugno 2022. Il laboratorio, a numero chiuso e totalmente gratuito, è riservato a coloro che sono in possesso di Green Pass rafforzato. Per partecipare al laboratorio, occorre inviare una mail di candidatura con i seguenti dati: nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità e una piccola presentazione in cui racconti qualcosa di te, all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com, entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

