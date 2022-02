Coppa Italia. Dzeko-Sanchez, una perla per tempo: l’Inter liquida la Roma

Milano – L’Inter si lascia alle spalle il ko nel derby e con una prova convincente batte 2-0 la Roma, dell’osannato ex Mourinho, tra le mura amiche di San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove attende la vincete di Milan-Lazio in campo domani sempre al Meazza. A decidere la sfida il gol lampo dell’altro grande ex Dzeko al 2’ e il raddoppio al 68’ di Sanchez con un gran tiro da fuori area.

Dopo i cori per lo ’special onè nel prepartita l’avvio di match vede un dominio totale dei padroni di casa che trovano il gol con Dzeko dopo soli due minuti. Il centravanti bosniaco apre il piattone e al volo spedisce in rete il perfetto cross di Perisic. Una manciata di minuti dopo Barella colpisce la traversa con un gran tiro da trenta metri.

I nerazzurri sfiorano il raddoppio in altre due occasioni con due colpi di testa di Skriniar e ancora Dzeko. Intorno al 20’ la Roma si sveglia e va vicina al pari con Zaniolo, ben servito da Abraham, che si fa parare una conclusione da Handanovic da distanza ravvicinata. Ci prova anche Ibanez con un colpo di testa. Nel finale di frazione infortunio a Bastoni costretto a uscire per un problema alla caviglia: al suo posto de Vrij.

Ritmi leggermente più bassi in avvio di ripresa con l’Inter che prova a pazientare per trovare spazi vuoti e cercare il gol del raddoppio. All’11’ ci prova Veretout con un tiro da fuori area che termina fuori di poco. Al quarto d’ora ancora la squadra di Mourinho pericolosa, questa volta con una conclusione di Mkhitaryan che finisce di un soffio a lato. La risposta dell’Inter con una conclusione di Barella, gran tuffo con deviazione in angolo di Rui Patricio.

Al 23’ arriva il raddoppio nerazzurro con Sanchez. Darmian recupera palla e serve l’ex Arsenal che controlla e mira verso la porta di Rui Patricio: conclusione potentissima dai 25 metri che termina sotto l’incrocio dei pali. Di Bello convalida dopo un check del Var per un presunto fallo su Sergio Oliveira.

Il secondo gol spezza le gambe alla Roma che non riesce più a reagire. Al 33’ Lautaro, appena entrato al posto di Dzeko, sfiora il tris con un potente destro su assist di Vidal che termina a lato. Nel finale l’Inter gestisce il risultato senza patemi e si chiude con altri cori all’indirizzo di Mourinho che risponde con un cenno della mano. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Inter)