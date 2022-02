Fiumicino, Caroccia: “Partiti i lavori di ripristino di via dello Zeffiro”

Fiumicino – “Proseguono i lavori di ripristino delle strade del nostro Comune: sono iniziati da oggi, 08 febbraio 2022, i ripristini stradali su un primo tratto di strada di via delle Zeffiro“. Lo dichiara in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“L’intervento parte da via del Lungomare della Salute, fino a via Portunno – conclude l’Assessore -. L’intera sede stradale sarà completata nei prossimi giorni”.

