Fiumicino – Degrado, incuria, abbandono… è questa la situazione che si ripresenta puntualmente, da anni, in via del Pesce Luna: calcinacci, detriti, e una discarica a cielo aperto hanno di nuovo invaso la zona in prossimità della spiaggia. Un piccolo angolo di territorio dove, purtroppo, l’inciviltà sembra regnare sovrana.

L’ennesima segnalazione del degrado arriva dal gruppo di volontariato Volontari e Sostenibilità, che con qualche scatto pubblicato su Facebook ha accesso ancora una volta i riflettori su questa problematica:

“Ci troviamo in Via del Pesce Luna altezza civico 148, ex maneggio dei cavalli – si legge nel post -. Un’area diventata ormai da tempo meta di continui abbandoni, che ogni giorno si ripetono generando abitudini incontrollabili, come anche continuare ad utilizzare i sacchi neri per nascondere una cattiva separazione del rifiuto“.

Una situazione che si ripete da sempre, quindi, nonostante le innumerevoli operazioni di pulizia della zona organizzate da privati cittadini ed associazioni, con l’obiettivo di restituire decoro ad una parte della città: “La devastante attività dell’uomo nei confronti della natura, dovrebbe farci riflettere, – continua il post – perché questi atteggiamenti sono un pessimo esempio per la comunità e soprattutto per le generazioni future. Sarebbe bello vedere un’esercito di volontari con la voglia di cambiare questo atteggiamento che comunque va riprogrammato”.

