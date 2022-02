Latina, estumulazione di massa al cimitero: la denuncia di Codici

Latina – “Molto probabilmente moltissimi cittadini titolari di concessioni per tumulazioni presso il cimitero urbano di Latina non sono venuti a conoscenza che sul sito del Comune è stata autorizzata la pubblicazione di un lungo elenco di salme da estumulare“.

A parlare è il responsabile provinciale di Codici, Centro per i diritti dei cittadino, Antonio Bottone.

“Tale elenco – specifica Bottoni – comprende defunti tumulati tra il 1980 ed il 1988 (molti dei quali deceduti in periodi di gran lunga precedenti al 1980) ed esso diventerà definitivo il prossimo 8 marzo.

In base al Regolamento di Polizia mortuaria approvato il 29 aprile 2021 la mancata presentazione presso gli uffici di Ipogeo costituirà adesione all’estumulazione, i cui costi saranno comunque posti a carico degli eredi delle salme interessate a detta estumulazione massiva.

Come è noto, Codici è da sempre contraria ad ogni iniziativa che potrebbe comportare la potenziale compressione dei diritti dei cittadini.

Codici, pertanto, è a disposizione di tutti coloro che volessero ricevere informazioni o assistenza per le situazioni di loro specifico interesse.

I cittadini che dovessero ritenersi interessati – conclude il Rappresentante provinciale dell’associazione -, pertanto, potranno rivolgersi presso la sede Codici di Latina al fine di approfondire l’argomento, previo appuntamento telefonico al 335/6689009, per una consulenza del tutto gratuita”.

